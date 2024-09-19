【ドラゴンボール Sparking! ZERO】 10月10日 発売予定（Steam版のみ10月11日） 価格：通常版 8,910円 デラックスエディション 11,660円 アルティメットエディション 12,650円 サウンドアルティメットエディション 14,960円 バンダイナムコエンターテインメントは、10月10日（Steam版のみ10月11日）発売の3D対戦ア