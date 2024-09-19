ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 茨城うしく店』を2024年9月19日(木)にリニューアルオープンします。 ユーエスマート『キッズランドUS 茨城うしく店』  名称： キッズランドUS 茨城うしく店所在地： 〒300-1207茨城県牛久市ひたち野東1丁目23-1 西友ひたち野うしく店2Fオープン日： 2024年9月19日URL ： https://kidslandus.com/shop/ibaraki-ushiku/ユーエスマートは、室内遊び場『