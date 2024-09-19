信州大学医学部小児医学教室の三代澤 幸秀助教が開発したシリアスゲーム「はじめての児童発達支援」が、2024年9月26日〜29日に千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2024に出展されます。本作品は、障がいのある子どもたちに対する支援活動(療育)をテーマにしたスマートフォン向けのゲームです。 信州大学医学部「はじめての児童発達支援」  アプリ名 ： シリアスゲーム「はじめての児童発達支援」提