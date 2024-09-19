オンラインで参加できる「第一回：古文書解読コンテスト」を2024年10月5日から2025年1月31日の約4ヶ月の日程で全国に向けて開催。 第一回：古文書解読コンテスト ■「第一回：古文書解読コンテスト」開催概要開催期間：2024年10月5日〜2025年1月31日応募対象：18歳以上の古文書に興味をお持ちの方応募方法：公式サイト( https://komonjo-contest.com )エントリー賞金：総額20万円(1位 10万円、2位 5万円、3