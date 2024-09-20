【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げを好感した買いに急反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均の上げ幅は一時、前日終値比で６００ドルを超え、取引時間中としては初めて４万２０００ドル台に乗せた。