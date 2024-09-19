リワーディングは、ペットと飼い主に新たな安心を提供することを目的に自宅から手軽に獣医師とビデオ通話ができる新サービス「オンラインどうぶつ病院Talkvets(トークベッツ)」の提供を10月10日(木)に開始します。 リワーディング「オンラインどうぶつ病院Talkvets」  サービス名： オンラインどうぶつ病院Talkvets(トークベッツ)提供開始日： 2024年10月10日(木)提供時間： 月・金・土13:00〜17:00／21:00〜27