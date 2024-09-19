ソニー・クリエイティブプロダクツは、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会からラグビー日本代表の商品化権を預かるライセンス事務局との契約に基づき、ラグビー日本代表の商品化の窓口を担っています。今回、ライセンシー企業であるサイバーネットが、日本代表選手の写真を使用した「ラグビー日本代表」のオフィシャルライセンス商品、ハードブロマイドとアクリルキーホルダーを発売しました。 「ラグビー日本代表」オ