アーセナルでプレイするフランス代表DFウィリアム・サリバ（23）は「世界最高のDF」になるために自分に欠けているものはタイトルだと『Fox Sports Mexico』にて語ったようだ。『METRO』が報じている。2019年夏にフランスのサンテティエンヌからアーセナルに加入したサリバ。今ではアーセナルに欠かせない存在の1人となったが、すぐに今のポジションを手に入れたわけではない。2019-20シーズンはそのままサンテティエンヌへレンタル