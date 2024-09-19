コンバース(CONVERSE)とナナミカ(nanamica)のコラボレーションスニーカー「オールスター アール ナナミカ ゴアテックス HI(ALL STAR R nanamica GORE-TEX HI)」が登場。「オールスター アール」ナナミカとのコラボスニーカーコラボレーションスニーカーのベースとなるのは、コンバースの定番「オールスター」の快適な履き心地とクラシックなデザインをアップデートしたモデル「オールスター アール(ALL STAR R)」。今回は、機能性