「英国フェア2024」が、大阪・阪急うめだ本店にて、2024年10月10日(木)から10月23日(月)まで開催される。ロンドンのグルメ＆ライフスタイルが阪急うめだ本店に「英国フェア2024」では、アフタヌーンティーをはじめとしたイギリス気分を味わえるグルメが集結。また、今回は“ボタニカル”をテーマに、ハーブティーや雑貨、ガーデニング用品などが店頭に並ぶ。ロンドン旅行気分を味わうアフタヌーンティー「英国フェア2024」でまず注