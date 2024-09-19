クリスピー・クリーム・ドーナツ(Krispy Kreme Doughnuts)から、ハロウィン限定ドーナツ「クリスピー・クリーム ハロウィン(KRISPY KREME HALLOWEEN)」が登場。2024年10月1日(火)から10月31日(木)までの期間限定で販売される。“コワ可愛い”スカル風ホワイトチョコドーナツ注目は、コワ可愛いスカルを表現した「ホワイトチョコ スカル」。ホワイトチョコレートコーティングに、ミルクチョコレートでおどけた目玉や口を描いた。生