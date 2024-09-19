お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が１９日放送の日本テレビ系「ダウンタウンＤＸ」（木曜・午後１０時）に出演した。この日の特集は「仲良し芸能人２ショット（秘）交遊録大公開ＳＰ」。プライベートで仲が良く、多額の金銭も貸している、お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛と出演の森田は共演の「オズワルド」伊藤俊介に「債権者と債務者ですよ」といきなり紹介され、苦笑い。森田は「最初、ＤＸのオファーが