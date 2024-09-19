大勢の関係者に見守られながら、乗客を乗せて「うらり」を出発するライドシェアの自家用車＝４月１７日、三浦市三崎５丁目夜間の移動手段が乏しい三浦市で４月に開始された一般ドライバーが自家用車を使って有償で客を運ぶ「神奈川版ライドシェア」の実証実験を巡り、黒岩祐治知事は１９日の県議会本会議で、「（夜間の当該地域での）タクシー不足に対する有効な手段と評価している。本格実施に向けた事業スキームの検討を深めて