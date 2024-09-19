（資料写真）１９日午後６時半ごろ、横浜市中区の首都高速狩場線下りで、「乗用車単独の交通事故でけが人が多数出ている」と１１９番通報があった。市消防局によると、ワンボックスカーに乗っていた３０代男性が死亡した。県警高速隊が身元や事故原因などを調べている。同隊によると、現場は片側２車線の右カーブ。ワンボックスカーには８人が乗車しており、何らかの原因で側壁に衝突したとみられる。影響で首都高速湾岸線下