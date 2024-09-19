元プロ野球選手の金村義明氏（６１）が１９日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。同日に不信任決議案が可決された兵庫県の斎藤元彦知事に言及した。斎藤知事は失職か、議会解散かの選択を迫られることとなった。兵庫県出身の金村氏は「（解散すると）また選挙なんですよ。県議会議員のみなさんも選挙したら１６億かかる。それでまた知事選やると１８億かかる。ダブルでやると３０なん億かかる」と議会解散した際の