１９日放送のＡＢＥＭＡ「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ」で自民党総裁選１００分討論会が行われ、高市早苗経済安保相が小泉進次郎元環境相を皮肉る場面があった。番組には高市氏、小泉氏、林芳正官房長官、上川陽子外相、河野太郎デジタル相、茂木敏充幹事長、小林鷹之前経済安保相、加藤勝信元官房長官、石破茂元幹事長の候補者９人が出演した。選択的夫婦別姓について小泉氏は「求めている方に選択肢を設ける。このことは今のま