巨人の阿部慎之助監督（４５）が６―０で勝利した１９日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）後、この日の試合前に激励に訪れた長嶋茂雄終身名誉監督（８８）からの言葉を明かした。御前試合で快勝を決めた。初回に相手のミスを突く吉川の好走塁などから一挙３点を奪うと、５回には岡本和が左翼席最上段まで届く特大の２５号２ランでさらにリードを拡大。投げては先発・戸郷が８回１１８球を投げぬいて無失点と貫禄の投球を見せて今季１