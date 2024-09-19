ボートレース第１３５期生の選手養成訓練修了記念競走が２０日、福岡県柳川市のボートレーサー養成所で開催される。１９日には修了生の記者会見が行われた。１３５期の女子修了生は１０人。唯一、養成所チャンプ決定戦に駒を進めたのが諏訪玲奈（２１＝岡山）だ。「優出した時からチャンプ決定戦に選ばれればいいなと思っていた。それまでは整備も工具も触ったことがなかったけど、他の人と少しでも差をつけられればと思ってや