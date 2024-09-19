中国、国連未来サミットと国連総会の出席に向け立場表明記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月19日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は19日の記者会見で、外交部が同日発表した文書「国連未来サミットと第79回国連総会の出席における中国の立場」について、次のように説明した。同文書は、平和・安全、持続可能な発展、人権保障、文明交流、科学技術革新、グローバルガバナンス改