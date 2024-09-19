お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（61）が、19日放送の読売テレビ・日本テレビ系『ダウンタウンDX』（毎週木曜後10：00）に出演。“親友”からのタレコミにタジタジとなった。【写真あり】浜田もツッコミ「もっとおるやろ！」“親友”と紹介された芸人さらば青春の光・森田が「浜田さんも友達たくさんいるじゃないですか？今回、実は浜田さんの親友にその素顔を聞いてきました！話を聞いたのはこの方です」と芸歴15年