阪神一筋で通算22年プレーした桧山進次郎氏（55）が、巨人のヘッドコーチなどを歴任した岡崎郁氏（62）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。大学日本代表のチームメート、金本知憲氏の広島入団当初を振り返った。桧山氏は「日本代表のときは細かった」と明かした。桧山氏が阪神、金本氏は広島に入団。プロ入り当初は2軍戦でよく顔を合わせた。「カープで試合前、外野手なのにユニホームが泥だらけ」と、試合前の練習