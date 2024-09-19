イギリスの中央銀行は、政策金利を5%に据え置くと発表しました。インフレの再燃を防ぐために、高い金利水準を維持する必要があると判断しました。イギリスの中央銀行であるイングランド銀行は19日、会合の結果、政策金利を現在の5%のまま据え置くと発表しました。前回の会合が開かれた8月には4年5か月ぶりに利下げを決めていました。8月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて2.2%の上昇となり、イングランド銀行が目標とする