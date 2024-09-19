JFLのアトレチコ鈴鹿FWカズ（三浦知良、57）が19日、TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜午後9時）にVTR出演。プロ生活40年目を迎える来年について意気込みを語った。「情熱っていうのはやっぱ変わらないですね。でも、こうやっていろいろな事情でやめないといけないじゃないですか。バラダンもそうですけど、サッカー選手もそうですよね」と今月27日で終了する同番組についても触れた。さらに「僕は非常に運がいいし、こうや