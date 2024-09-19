タレントの明日花キララ（35）が19日までにインスタグラムを更新。ナイトプールでの大胆な露出の水着姿を披露し、大きな反響を呼んでいる。明日花は「ないとぷーる」と記述。空が薄暗くなったナイトプールで撮影した、胸から両胸の内側、お腹部部分まで大きくV字状の切れ込みが入ったセクシーな水着姿のショットを複数アップ。妖艶な両バストの内側ほぼ半分が露出し、透明な肌や美ボディーラインとともに際立っている。この投稿に