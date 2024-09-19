深セン国際ジュエリー展覧会が9月14日から18日まで深セン会展中心（コンベンション＆エキシビションセンター福田）で開催された。国内外から約500社のジュエリー企業が出展し、15カ国・地域から3万人以上のバイヤーが訪れ、商談や取引を行った。各有名ブランドが出展し、会場内には金や銀のアクセサリー、クリスタルや宝石、翡翠などの宝飾品が勢ぞろいし、高級ジュエリーの消費トレンドをリードした。（提供/人民網日本語版・編集