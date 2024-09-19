2025年1月10日（金）～26日（日）IMM THEATERにて、演劇『ライチ☆光クラブ』2025が上演されることが決定した。また、出演者、メインビジュアルなどの公演全情報が公開された。 『ライチ☆光クラブ』とは、古屋兎丸が2005年に発表した漫画作品で、本作は4度目の舞台化となる。脚本・演出に、自身で劇団時間制作を立ち上げ、主宰を手掛けている谷碧仁を迎え、リアルな少年たちの感情を抉り出し、“会話”で紡いでいく、新し