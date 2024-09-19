2025年1月8日（水）～1月26日（日）新国立劇場 小劇場（愛知・大阪・高崎公演あり）にて上演される、ミュージカル『ワイルド・グレイ』のビジュアルが解禁された。 本作は、2021年に韓国で開幕し、コロナ禍でありながらヒットを記録したミュージカル。今回、根本宗子の演出で日本で上演される。出演者は、チーム固定のWキャストで福士誠治、立石俊樹、後藤 大／平間壮一、廣瀬友祐、福山康平の6名。 今