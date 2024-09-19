『ミニ屏風コレクション「バレーボール男子日本代表2024」』が、11月2日（土）に発売される。価格は1ボックス4パック入りで5,280円。イープラスで予約販売が始まっており、好評発売中だ。 これは、日本伝統の屏風に、男子日本代表メンバーがデザインされたもので、デスクや部屋に飾りやすい“ミニサイズ”となっている。 バレーホール男子日本代表メンバーの勇姿をいつでも楽しめる