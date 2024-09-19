今年４月、群馬県高崎市内の第４種踏切で発生した死亡事故を受け、県内では第４種踏切の廃止や第１種踏切への転換が進められていますが、富岡市の榎本市長は１９日、「転換に対する県の補助制度を創設してほしい」と山本一太知事に要望しました。 富岡市は今年４月、高崎市内で発生した死亡事故を受け、第４種踏切の廃止に向けた取り組みを進めていて、市内２０カ所のうち７カ所の廃止が決まっています。 榎本市長は「廃止が困難