群馬県伊勢崎市は市内１カ所の医療機関が有効期限が切れた麻しんと風しんの混合ワクチンを１歳から６歳の子ども１０人に誤って接種したと発表しました。 伊勢崎市によりますと、定期の予防接種で市内１カ所の医療機関が、今年８月３１日から今月１１日の間に有効期限が切れた麻しんと風しんの混合ワクチンを、合わせて１０人の子どもに誤って接種しました。 子どもは１歳から６歳で、今のところいずれも体調に問題はないというこ