今月２１日から始まる「秋の全国交通安全運動」を前に、群馬県前橋市内でパトカーや白バイが参加して出動式が行われました。 秋の全国交通安全運動は「反射材光って気づいて事故防止」をスローガンに、今月２１日から３０日まで行われます。 １９日は警察や交通安全協会の関係者約８０人が出席して、前橋市内で出動式が行われました。 県警の重永達矢本部長は、「県民の安全な暮らしのため、悪質な交通違反の検