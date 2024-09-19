群馬県議会の第３回定例会が１９日に開会し、山本一太知事は公共交通機関の利用促進や子育て支援などを盛り込んだ８６億円あまりの一般会計補正予算案など、１３議案を提出しました。 山本知事は「今回の補正予算案では、２期目の基本政策で掲げた新群馬の創造をさらに進め、新たな富を生み出すための政策を加速させたいと考えています。また県民の声に耳を傾け、災害への対応や子ども施策も充実させ、山本県政の原点である県民幸