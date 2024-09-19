群馬県は医師を確保するために設けている大学の「医学部地域枠」について、新年度から定員を９人増やして２７人とする計画を発表しました。 群馬県では県内の公立病院などに１０年間勤務を義務付ける代わりに、県独自の奨学金が返済免除となる「医学部地域枠」を２００９年度から群馬大学に設けていて、２回の増員を経て現在の定員は１８人です。 一方厚生労働省が昨年度発表した「医師偏在指標」で、群馬県は全国３７位と「医師