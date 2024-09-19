群馬県警察本部 一昨年、当時住んでいた茨城県のアパートで生後まもない赤ちゃんを浴槽に沈めるなどして殺害したとして、群馬県中之条町の男（２４）が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、中之条町入山の無職・森田大和容疑者（２４）です。 警察によりますと森田容疑者は、一昨年６月下旬ごろ、当時住んでいた茨城県常総市のアパートで、同居していた内縁関係の女性が出産したとみられる生後まも