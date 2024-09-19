フジテレビ系「オドオド×ハラハラ」（木曜後9・00）が19日の放送をもって終了した。 昨年10月から放送をスタートした同番組はこの日が最終回。お笑いコンビ「オードリー」と「ハライチ」の2組がMCを務め、名プロデューサーの佐久間宣行氏が総合演出を手掛けてきた。今回は「極論演説王第二弾！」と題し、芸人が極論を熱弁し100人の客の心を動かすことができるのかというバトルが開催され、白熱したトークが飛び交った。