アクションスポーツの国際大会「Ｘゲームズ」千葉大会（読売新聞社協力）は２０日、幕張メッセ（千葉市）で開幕する。日本開催は３年連続となり、国内外の約８０人がスケートボードと自転車ＢＭＸ、オフロードバイクを使う「モトエックス」の３競技に出場する。１９日に記者会見が行われ、パリ五輪スケートボード女子ストリート銀メダルの赤間凛音（りず）は「自分らしいスタイルを出して優勝できたら」と意気込んだ。パリ五輪