【MLB】マーリンズ4-8ドジャース（9月18日（日本時間9月19日））【映像】大谷、“爆速盗塁”で相手野手がおかしくなる9月18日（日本時間9月19日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が盗塁を試みた際に、相手内野手がボールを見失ってしまった場面が、野球ファンの間で注目を集めている。1回表・ドジ