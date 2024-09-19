きょうのドル円は１４２円から１４４円の間で大きく上下動する動きが出ている。前日のＦＯＭＣを受けて東京時間には１４４円付近まで一気に上昇したが、海外時間にかけて戻り売りに押され、一時１４２円付近に下落する場面も見られた。しかし、下値では買いも入り１４３円台半ばまで再び上昇する展開。 全体的にはドル安の動きが見られているものの、それ以上に円安が強まっている模様。米株式市場が時間外で買いを強めてい