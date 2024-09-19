2024年8月29日、株式会社ポケモンにてメディア向けの『Pokémon Trading Card Game Pocket』（以下、『ポケポケ』）（iOS、Android）先行体験会が開催された。「ポケモンカードゲーム」（以下、「ポケカ」）は1996年に発売され、今日に至るまで世界中で愛されているトレーディングカードゲーム。かつては『ポケモンカードGB』(1998年、ゲームボーイ・ゲームボーイカラー)や『ポケモンカードGB2 GR団参上！』(2001年、ゲームボ