女優の橋本マナミ（40）が19日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜後10・00）に出演し、テレビでは初のスッピンを披露した。橋本は、元モーニング娘。でタレントの矢口真里、お笑いタレントのキンタロー。とともに、芸能人がすっぴん状態で街に繰り出し、街の人に声をかけられるタイムを競う「街角ノーメイクダービー」企画に参加。橋本は放送前に自身のインスタグラムで「テレビでガチすっぴんを晒すのは初めてです面白