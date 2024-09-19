広がる家庭ごみの有料化。今は無料の東京23区でも検討されています。すでに有料化された街では「少しでもごみを減らしたい」と、日本一ごみの排出量が少ない街を取材しました。【写真を見る】有料化20年でごみ激減日本一“ごみが少ない街”八王子で聞いた“袋代節約術”23区でも有料化検討【Nスタ解説】最終処分場はあと23.4年で限界…23区でもごみ袋有料化検討熊崎風斗キャスター:東京23区でも、家庭ごみの有料化が検討されて