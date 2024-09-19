[9.19 練習試合 U-19日本代表 7-2 流通経済大 稲毛海浜公園球技場]AFC U20アジアカップ中国2025予選に参加するU-19日本代表は19日、千葉市内の稲毛海浜公園球技場で流通経済大と練習試合を行った。前半45分は5-0、メンバーを入れ替えた後半45分は2-2となった。2028年ロサンゼルスオリンピック世代でもあるU-19日本代表は、来週からキルギスで行われるAFC U20アジアカップ中国2025予選に出場する。あすの出発を前に、最終調整の