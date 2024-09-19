弱冠17歳にして清水エスパルスとプロ契約を交わし、J2リーグ戦での出場経験を重ねてきたMF西原源樹(清水ユース)が、自身初となるU-19日本代表の舞台でさっそくアピールに成功した。U-19日本代表初招集の西原は19日、AFC U20アジア杯予選(U-20W杯アジア1次予選)を間近に控えた練習試合・流通経済大戦に右サイドハーフで先発出場。3-0で迎えた前半35分、鋭いカットインから逆足の左を振り抜き、弾丸シュートをゴールに突き刺した