2028年ロサンゼルス五輪の中心を担うことが期待される“05世代”の世界挑戦がいよいよ始まる。U-19日本代表は今月、キルギスで行われるAFC U-20アジア杯予選に参戦。勝ち抜けば来年のU-20W杯につながる大会で、まずはトルクメニスタン、ミャンマー、キルギス相手に3連勝での首位通過がミッションとなる。チームは20日の日本出発を控える中、19日に千葉県内で流通経済大とのトレーニングマッチを実施。J3の大宮で絶対的主力を務