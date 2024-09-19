【ACL2グループE第1節】(Eピース)広島 3-0(前半1-0)カヤ・イロイロ<得点者>[広]ドウグラス・ヴィエイラ(37分)、ゴンサロ・パシエンシア(54分)、イヨハ理ヘンリー(64分)<警告>[カ]ビンセント・ディアノ(42分)、ジョビン・ベディック(85分)観衆:6,806人主審:ラズラン・ジョフリ副審:モフド・アリフ、ムハンマド・ファルハン└満田が3アシスト、トップ昇格8年目イヨハはクラブ初弾!! “先発総替え”広島がフィリピン王者