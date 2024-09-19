子どもに何を望むかと聞かれたら、おそらく多くの親が「幸せになってほしい」と答えるであろう。子どもの幸せを願うことは至って当たり前のこと。でもそれが行き過ぎた行動になってしまうとどうなってしまうのか。【漫画】本編を読む『すべては子どものためだと思ってた』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、体が弱い息子のために良かれと思うことをして育ててきた母親の行動が、行き過ぎたものへと変化していく姿を描くセミフィクシ