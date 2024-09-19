【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■初披露とは思えないAぇ! groupらしい熱量高いパフォーマンスを披露！ 10月9日に発売されるAぇ! groupの2nシングル「Gotta Be」（読み：ガラビー）の初回限定盤Bに収録される「Gotta Be」のライブ映像のティザーが公開された。 ライブ映像は、全国8都市32公演で37万人を動員したAぇ! group初のアリーナツアー『Aぇ! group Debut Tour ～世界で1番