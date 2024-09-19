19日午後8時50分頃、長崎市矢の平3丁目の市道で、90代の男性が普通乗用車にはねられる事故がありました。 男性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 この事故の影響で現場付近は午後10時現在、通行止めとなっています。