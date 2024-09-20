【ニューヨーク時事】１９日午前のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米経済指標を受けた米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１４３円台後半に下落した。午前９時現在は１４３円６０〜７０銭と、前日午後５時比１円３８銭の大幅な円安・ドル高。