映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』や『DUNE/デューン』シリーズなど、ハリウッド超大作で主演を務め、人気、実力とも頂点に立つ俳優ティモシー・シャラメが、歴史に残る名曲と伝説を数多く残し、今もなお現役でステージに立ち続ける史上最高のミュージシャン、ボブ・ディランの若き日を演じる映画『A Complete Unknown（原題）』が、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』の邦題で来年（2025年）2月に日本で公開される